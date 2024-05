Paris vient à bout de Lyon et s’offre sa quinzième Coupe de France

Olympique lyonnais 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : O’Brien (55e) pour l’OL // Dembélé (22e) et Ruiz (34e) pour le PSG

Dominateur pendant une large partie de la rencontre, le PSG s’est défait de l’Olympique lyonnais pour s’offrir sa quinzième Coupe de France, la première depuis trois saisons (1-2). « Ajoutons une date à notre palmarès » : tel était l’injonction inscrite sur le tifo parisien avant la rencontre, accompagné des quatorze dates des victoires du club dans la compétition. Message parfaitement reçu par la bande de Luis Enrique, bien décidée à achever au mieux sa belle saison en glanant un troisième titre pour assurer son premier sans-faute à l’échelon national depuis 2020, grâce à des pions d’Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz.

Paris à sa main

Comme chaque fois contre Lyon cette saison, Paris démarre fort. Kylian Mbappé est trop court pour pousser au fond une déviation de Lucas Beraldo sur corner (2e), avant que Lucas Perri n’ait déjà à s’employer devant Bradley Barcola, tout proche de calmer le virage lyonnais (4e), puis Warren Zaïre-Emery (5e). En face, Lyon essaie déjà de vivre via quelques coups, à l’image de cette tentative en pivot de Saïd Benrahma (3e), mais c’est bien trop peu pour réellement inquiéter l’arrière-garde rouge et bleu. Pire : après une entame tout feu tout flamme, Paris prend le temps de poser sa patte sur le match face à un bloc rhodanien recroquevillé dans ses 30 mètres et qui ne souffle que grâce aux quelques interceptions de l’infatigable Maxence Caqueret. Avant de se fissurer une première fois à la suite d’une sortie inexplicable de Perri sur un centre de Nuno Mendes, repris victorieusement de la tête par Ousmane Dembélé (0-1, 22e). Le virage sud, dévolu aux amoureux du club de la capitale, peut exploser. Avant de remettre ça quelques minutes plus tard grâce à Ruiz, qui double la mise en deux temps au second poteau dans une défense une nouvelle fois trop passive (0-2, 34e). Lyon est dépassé et peut même remercier la maladresse de Mbappé, qui préfère tenter la volée en première intention sur un long service d’Ousmane Dembélé plus que d’appliquer son geste (41e).

O’Brien, en vain

Une supériorité parisienne non convertie par Warren Zaïre-Emery, pas assez tueur sur un bon service de Mbappé (51e). Dommage pour les champions de France, punis dans la foulée par Jake O’Brien, qui vient redonner vie à tout un club en profitant d’un corner pour inscrire son septième but de la saison (1-2, 55e). De quoi relancer le suspense et tester encore un peu plus les capacités sonores de Pierre Mauroy. Totalement débridé, le match de foot se transforme presque en combat de boxe où chaque équipe enchaîne les occasions, sans pour autant trouver le KO. Achraf Hakimi fait à nouveau briller Perri après une accélération foudroyante de Dembélé (62e), Gianluigi Donnarumma répond d’une superbe claquette pour priver Nicolás Tagliafico de l’égalisation (64e) et Dembélé bute à bout portant sur Perri (65e). L’orage est passé et Paris peut reprendre peu à peu sa maîtrise pendant que l’OL lève le pied physiquement, incapable d’emballer la fin de soirée malgré les nombreux entrants. Et doit donc se résoudre à rendre les armes : après deux échecs, le PSG renoue avec sa compétition préférée, pour le plus grand bonheur des milliers de supporters venus dans le Nord pour participer à la fête.

OL (4-3-3) : Perri – Mata (Maitland-Niles, 74e), Ćaleta-Car, O’Brien, Tagliafico – Caqueret, Matić (Baldé, 86e), Tolisso (Mangala, 74e) – Cherki (Nuamah, 66e), Lacazette, Benrahma (Fofana, 74e). Entraîneur : Régis Le Bris.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, N. Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé (Asensio, 90e+2), Mbappé, Barcola (Lee, 85e). Entraîneur : Luis Enrique.