Cherki au PSG, pour quoi faire ?

Le football français est atteint de vampirisme. Dans le rôle du méchant suceur de sang, le Paris Saint-Germain. Dans le rôle de la blonde effrayée, l’Olympique lyonnais. En effet, comme annoncé par L’Équipe ce mercredi, le PSG a transmis une première offre de 15 millions d’euros (12 millions d’indemnités et 3 de bonus) pour s’attacher les services de Rayan Cherki. Soit un an après l’arrivée de Bradley Barcola en provenance de l’OL et quelques semaines après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. De quoi interroger sur la volonté sportive et organisationnelle du club parisien, mais également sur les objectifs de Cherki, à la carrière toujours naissante.

Aller au PSG, mais pour jouer où ?

En août 2023, Bradley Barcola rejoignait ainsi la capitale au terme d’un petit bras de fer avec la direction lyonnaise. Critiqué, notamment par les supporters des Gones, le transfert du jeune ailier s’inscrivait pourtant dans une certaine logique. D’abord concernant le profil du joueur, à savoir un ailier percutant, venu apporter une réelle plus-value sur les ailes – voire pallier le départ (déjà acté) de Mbappé sur le long terme. Ensuite, concernant la construction de son parcours, puisqu’à son arrivée, Barcola ne s’était affirmé avec les pros que depuis une demi-saison, et disposait donc du temps nécessaire pour s’affirmer. Le reste de l’histoire a semble-t-il donné raison au néo-international français. Dès lors, comment expliquer cette démarche similaire du PSG pour Cherki ?

Sur le terrain, l’analyse paraît floue. Entendons-nous, le but ici n’est nullement de débattre sur l’excellente qualité technique du milieu de terrain, mais simplement de comprendre le rôle qui lui serait octroyé au sein de son probable futur club. Un peu comme avec Hatem Ben Arfa en son temps, le PSG semble séduit par un joueur, sans savoir comment le mettre en valeur dans ses rangs. Meneur de jeu ou ailier droit, ambidextre, Rayan Cherki serait le joueur de petits espaces idéal pour combler le système parisien. Problème : Marco Asensio et Lee Kang-in disposent déjà de cette palette, et ont démontré au fil de la saison écoulée qu’ils pouvaient aisément s’adapter aux exigences (dans une moindre mesure, Carlos Soler peut également se joindre à la liste). Il serait alors étonnant de voir Cherki accepter de signer en tant que second ou troisième choix.

Nouveau club, nouvelle réputation

Dans nos colonnes, l’intéressé affichait d’ailleurs clairement sa préférence tactique, portée sur l’axe : « Je peux pousser le ballon sur le côté, mais je ne vais pas pouvoir le faire pendant les 50 matchs de la saison. Et ce n’est pas vraiment ce que j’ai envie de faire non plus. Là où je vais le plus apporter à l’équipe, c’est là où j’ai joué la saison dernière (dans l’axe). » Pas de quoi effrayer Luis Enrique visiblement, puisque les deux hommes ont pu longuement échanger par visio interposées afin d’établir un premier plan de route. Si personne ne connaît la teneur réelle de cet appel, il témoigne en tout cas d’un accord tacite entre l’ensemble des parties et surtout, des envies de chacun de mener à bien ce transfert. Une fois n’est pas coutume.

Il faut dire que depuis 2020, année de la révélation Rayan Cherki en pro, la personnalité du joueur a toujours été décrite comme difficile à cerner. Suffisant pour s’affubler d’une réputation peu flatteuse (nonchalance, excès de confiance) et refroidir les observateurs quant à sa réussite dans un « plus grand club » que Lyon. D’autant que sur les années récentes, le contexte parisien n’a jamais vraiment favorisé la réussite de joueurs attendus ou à fortes personnalités. Enfin, est-il toujours utile de préciser que Cherki et ses représentants collaborent étroitement avec l’agence FLA (Fayza Lamari Agency), appartenant à la mère de Kylian Mbappé. Un paradoxe, quand on connaît la fraîcheur des relations entre la famille Mbappé et l’organigramme du Paris Saint-Germain. De son côté, si l’Olympique lyonnais a estimé que cette offre de 15 millions d’euros était insuffisante et réclame 30% à la revente du joueur, la suivante ne devrait pas tarder à être acceptée. Rien de plus normal, pour un club menacé par la DNCG et en quête de liquidités. Pour Rayan Cherki, 20 ans, tout commence peut-être aujourd’hui.

