Pas de nouveau miracle pour le FC Moldavie en Coupe de France

Malheureusement, les joueurs du FC Moldavie n’ont pas fait l’exploit, ce dimanche (0-3). Opposés au Mée Sports pour le compte d’un cinquième tour de Coupe de France inédit dans la jeune histoire du club, les joueurs de Ion Girnu ont pourtant d’abord fait mieux que rivaliser en première mi-temps, poussant par exemple leurs adversaires à s’embrouiller, surpris de ne pas dominer outrageusement.

Puis, l’écart de cinq divisions entre les deux formations à fini par faire la différence. Un, deux, puis trois à zéro dans le deuxième acte. Ce n’est pas faute d’avoir été poussé, au Parc de Tremblay, par presque 200 personnes venues les soutenir. Drapeaux, chants et même vuvuzelas, pendant deux heures, l’ambiance donnait l’impression d’être au pays.

« Pour nous, l’objectif était d’aller au troisième tour. Là, c’était du bonus. On a tout donné sur la première mi-temps pour essayer de marquer. Ça ne l’a pas fait. C’est le foot, on reviendra plus fort », a réagi Ion Girnu, le coach, après le match.

La bande de potes ne verra pas le stade de France, certes, mais est désormais rodée pour aller loin en Coupe de Moldavie.

