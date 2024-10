Daniel Congré vers l’OL

Congré à gré.

À l’image de la sérénité sportive revenue avant la trêve grâce aux quatre victoires de rang glanées toutes compétitions confondues, l’OL refonde aussi les bases de son organigramme. Orphelin d’un directeur sportif depuis la mise à l’écart début septembre de David Friio, le club rhodanien a trouvé en la personne de Daniel Congré un nouveau coordinateur sportif.

Un accompagnateur pour aider aux performances de l’OL

Fraîchement retraité après une dernière expérience à Dijon, entre 2021 et 2024, l’ancien défenseur central devrait, selon L’Équipe, prendre ses fonctions dans les jours à venir entre Rhône et Saône. À Lyon, le natif de Toulouse, dont le profil a été retenu au détriment d’Anthony Réveillère, ne s’occupera pas de mercato, mais certainement davantage de préparation mentale et de la nutrition, domaines dans lesquels il s’est spécialisé ces dernières années.

