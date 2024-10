L’OL se joue de Nantes

Lyon 2-0 Nantes

Buts : Tagliafico (22e) et Pallois (54e C.S.C.) pour l’OL

Dominateur face à des Nantais timides et timorés, l’OL, emmené par un Rayan Cherki vigoureux, s’est sereinement imposé, à la maison (2-0), et recolle aux places européennes avant la trêve internationale. Le FCN chute pour la première fois de la saison à l’extérieur, et laisse son adversaire du jour lui ravir provisoirement sa septième place, avant le reste des matchs du week-end.

Cherki en chef d’orchestre

Ragaillardis par leurs trois succès de rang toutes compétitions confondues, les Lyonnais prennent rapidement le jeu à leur compte, ce dimanche. Le premier frisson de la rencontre vient pourtant des Nantais, avec Moses Simon crochetant Duje Ćaleta-Car pour buter sur Lucas Perri, à la suite d’une relance foireuse d’Ainsley Maitland-Niles (14e). Les Canaris attendent leur adversaire du jour et se reposent sur la vitesse de leur ailier nigérian pour espérer des miettes en contre. Avec Rayan Cherki à son aise entre les lignes jaune et vert, l’OL trouve finalement la solution sur corner. Sur un coup de pied de coin envoyé au second poteau, un ballon de Ćaleta-Car contré atterrit sur Saïd Benrahma, dont la frappe trouve Nicolás Tagliafico au premier (1-0, 22e). La troisième défense du championnat n’est pas loin de céder de nouveau quand Jean-Philippe Gbamin dévie un centre d’Alexandre Lacazette dans son petit filet extérieur (28e), et la pression monte d’un cran sur les cages d’Alban Lafont.

Les percées de Simon offrent de rares et maigres situations au FCN. Cherki s’offre lui un superbe festival, résistant à Gbamin pour s’amuser de Nicolas Cozza et Nathan Zézé, mais Lafont se couche parfaitement (40e). Tagliafico passe proche du doublé sur l’action qui suit, mais sa frappe est déviée de peu dans le petit filet (41e). L’intenable numéro 18 des Gones s’excentre cette fois pour lancer son compère Malick Fofana, qui allume le montant (44e). Les Nantais peuvent être heureux de revenir au vestiaire avec un seul but encaissé, mais le jeu reprend comme il s’était arrêté, avec des Lyonnais à l’offensive, même si Lacazette ne peut tirer comme il l’entend (47e). Lafont s’emploie comme il faut devant Corentin Tolisso, lancé par l’inévitable Cherki (48e), lequel manque ensuite d’égoïsme pour oser prendre sa chance (51e). C’est finalement Nicolas Pallois qui inscrit le but du break rhodanien, sous pression sur un centre de Tolisso après un énième décalage de qui vous savez (2-0, 54e).

Une bévue qui permet néanmoins au CRS nantais de devenir le deuxième meilleur marqueur contre son camp du championnat au XXIe siècle : eh oui, rien que ça. Alors que leur principal dynamiteur sort à l’heure de jeu, les locaux se relâchent et gaspillent des situations en phase de transition, et Mathis Abline s’offre une première occasion, Perri continuant de faire le job (70e). Ernest Nuamah rate le cadre en contre sur l’action qui suit, puis Lacazette manque son crochet, seul face à Lafont (78e). L’OL pense gérer sereinement sa fin de partie, mais Mostafa Mohamed profite d’une perte de balle de Maitland-Niles pour tester une dernière fois le portier brésilien, encore présent (87e). Les Lyonnais peuvent manquer de réalisme sur leurs ultimes situations, leur victoire est incontestable, et leur permet de basculer dans la première partie du tableau.

OL (4-2-3-1) : Perri – Maitland-Niles, Ćaleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso (Caqueret, 74e), Veretout – Benrahma (Abner, 83e), Cherki (Nuamah, 65e), M. Fofana (Tessman, 74e) – Lacazette (Mikautadze, 83e). Entraîneur : Pierre Sage.

FCN (4-3-3) : Lafont – Amian, Zézé, Pallois, Cozza – Gbamin (M. Mohamed, 65e) , Chirivella (Assoumani, 81e), D. Augusto – Thomas (Mollet, 66e), Abline (Leroux, 81e), M. Simon (Ganago, 73e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

