La France prend ses distances avec les Pays-Bas à l’indice UEFA

Cocorico !

Après une semaine quasi rêvée pour les clubs tricolores sur la scène européenne, les points engrangés permettent à la France de conforter son avance sur son principal poursuivant à l’indice UEFA, les Pays-Bas. Si le PSG et Nice ont perdu cette semaine, ces deux accrocs sont compensés par les belles victoires de Brest, Lille et Lyon, et à un degré moindre par le match nul de Monaco à Zagreb (2-2), mercredi soir en Ligue des champions.

Le top 4 inatteignable à court terme

Avec 1 point marqué au classement continental, la France fait mieux que son rival hollandais et ses 0,833 points glanés à la suite de la défaite de l’AZ, des matchs nuls du PSV, de l’Ajax et de Twente, ainsi que de la seule victoire du Feyenoord sur la pelouse de Gérone en C1. Une bonne nouvelle certes, mais l’écart se creuse toutefois avec les quatre premiers à l’indice UEFA, notamment l’Angleterre et l’Allemagne, particulièrement performants cette semaine dans les coupes d’Europe en empochant respectivement 1,857 et 1,375 points.

La Farmers League plus que jamais à la conquête du continent.

Les maux Bleus de Kylian Mbappé