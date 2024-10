Monaco évite le naufrage à Zagreb

Dinamo Zagreb 2-2 Monaco

Buts : Sučić (45e+3) & Baturina (66e) pour le Dinamo // Salisu (74e) & Zakaria (89e S.P.) pour Monaco

Ça n’était pas vraiment du football, mais il y avait bien trois points en jeu. Sur une pelouse tuée par les trombes d’eau s’abattant sur Zagreb, l’AS Monaco a bien cru couler face au Dinamo, mais est remontée à la surface dans le dernier quart d’heure, après avoir lutté tout le match avec ces conditions désastreuses – voire dangereuses (2-2). Un match gaguesque, qui plus est dans une enceinte d’un autre temps et à moitié fermée, qui permet aux Asémistes de facturer quatre points en deux journées, après la belle victoire face au Barça à Louis-II, deux semaines plus tôt (2-1).

La turbine Baturina

Tout aurait été plus simple si Ivan Nevistić n’avait pas sorti cet énorme arrêt de handballeur face à Takumi Minamino, à bout portant, après un coup de billard (12e). À ce moment-là, les deux formations se battaient surtout contre les éléments, à défaut de faire la différence, à l’image d’un ballon traînant dans le pédiluve des cinq mètres cinquante monégasques (4e). Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir une équipe réussir quelque chose de cohérent, le septuple champion de Croatie en titre, beaucoup plus tueur, ouvrant le score après que Petar Sučić, en phase de transition, a ridiculisé Caio Henrique et Philipp Köhn (1-0, 45e+3). À la reprise, l’ASM a évité le pire sur un corner mal négocié par l’intenable Bruno Petković (52e), mais a continué de subir, encaissant le break sur un but que Martin Baturina, 21 ans et déjà passeur décisif pour Sučić, est allé chercher tout seul avec un pétard du gauche, là aussi au bout d’un contre (2-0 66e).

Le Dinamo Zagreb punit Monaco juste avant la pause ! Le terrain est inondé et pas loin d'être impraticable en Croatie, les conditions sont terribles pour les Monégasques.#GNKASM | #UCL pic.twitter.com/Bg7Rnqg73U — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

À 2-0 et dans un tel bassin, le match semblait plié, mais Nevistić, auteur d’une sortie catastrophique sur un coup de pied de coin monégasque, a permis à Mohammed Salisu d’inscrire son premier pion avec le maillot à la diagonale (2-1, 74e). Les locaux se sont écroulés, Monaco s’est mis à jouer au ballon, Raúl Torrente a dû intervenir sur la ligne pour sortir une tête de Takumi Minamino (87e) et Folarin Balogun – entré à la pause – est allé chercher un peno au duel avec Maxime Bernauer, l’un des trois Français de la défense croate (Kévin Théophile-Catherine et Ronaël Pierre-Gabriel étaient également titulaires). Puis, en patron, Denis Zakaria a envoyé ça en lulu (2-2, 89e). Comme quoi Monaco sait jouer au football, mais pas que.

Dinamo (3-4-2-1) : Nevistić – Bernauer, Théophile-Catherine, R. Torrente – Ristovski, Sučić, Mišić, Pierre-Gabriel – Ademi (Rog, 63e), Baturina – Petković. Entraîneur : Nenad Bjelica.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, C. Henrique – L. Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Golovin (Balogun, 46e) – Embolo (Ilenikhena, 46e). Entraîneur : Adi Hütter.

Revivez Dinamo Zagreb - Monaco (2-2)