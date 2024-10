Pronostic Dinamo Zagreb Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sans trop de pression sur le 2e match des Monégasques en Ligue des champions cette saison ? On vous donne nos pronostics Dinamo Zagreb – Monaco et PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire !

Le Dinamo Zagreb doit laver l’affront

Champion de Croatie l’an passé comme lors des 7 dernières années, le Dinamo Zagreb est passé par un tour de barrage pour décrocher sa place en Ligue des champions. Les Croates ont en revanche connu une entame catastrophique dans la nouvelle version de la Ligue des champions. En déplacement chez le Bayern, le Dynamo a pensé revenir au score en seconde période avec 2 buts coup sur coup (3-2). En fait, cette remontée a réveillé les Allemands qui ont surclassé le club de Zagreb (9-2). Cette lourde défaite a marqué les supporters croates qui attendent une réaction. À la suite de la claque bavaroise, le coach Jakirovic a été licencié et a été remplacé par l’ancien international Nenad Bjelica. De nouveau battu en championnat par le Slaven Belupo après le revers concédé au Bayern, le club croate s’est relancé en Coupe de Croatie face à Banjole et le week-end dernier en championnat contre le Lokomotiv Zagreb (5-1).Troisième du championnat, le Dynamo reste dans le coup pour le titre avec seulement 2 points de retard sur le Hajduk Split.

Monaco a une bonne chance à saisir

De retour en Ligue des champions après 6 ans, Monaco n’a pas raté ce grand rendez-vous en réalisant un exploit pour la J1 disputée au Louis-II. En effet, les Monégasques ont battu le FC Barcelone (2-1), rapidement réduit à 10 contre 11. Les prévisions établissent qu’une équipe avec 7-8 points devrait pouvoir disputer les matchs à élimination directe. Selon ce scénario, l’ASM serait toute proche de la qualif en cas de succès en Croatie. En plus de son bon départ en Europe, Monaco a réalisé une très solide entame de championnat puisqu’il partage la tête de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Lors des 6 premières journées, le club du Rocher a seulement perdu des points lors du nul à domicile contre Lens (1-1). Le week-end dernier, les hommes d’Adi Hutter ont souffert pour s’imposer face à Montpellier (2-1) pour les 100 ans du club mais ils l’ont fait. La décision est venue de Lamine Camara en fin de rencontre.

L’ASM au complet

Le Dinamo Zagreb, revanchard après sa claque au Bayern, compte sur ses cadres avec les internationaux croates Petković, Pjaca ou Rog. De plus, on retrouve plusieurs joueurs français dans cette équipe avec notamment les anciens Stéphanois Pierre-Gabriel ou Théophile-Catherine, mais aussi Bernauer. En face, Adi Hutter déplore la seule absence du petit frère Diop. Le coach autrichien peut compter sur d’autres jeunes pousses comme Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir.

Les compositions probables pour ce Dinamo Zagreb – As Monaco :

Dinamo Zagreb : Nevistic – Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel – Misic, Rog – Pjaca, Baturina, Ogiwara – Petković.

Monaco : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Singo – Zakaria, Camara – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Balogun (ou Embolo).

Monaco confirme à Zagreb

Très performant lors de son premier match de Ligue des champions, l’AS Monaco doit faire fructifier cet exploit face au Barça. Les hommes d’Adi Hütter sont conscients qu’ils vont affronter une équipe du Dinamo revancharde et poussée par son public, mais clairement pas au mieux. De plus, le club du Rocher arrive en pleine confiance après avoir réalisé une entame de championnat d’excellente facture. Même s’il encaisse des buts, l’ASM possède également un effectif capable de faire la différence. Sur la continuité de son début d’exercice, Monaco devrait enchaîner face à Zagreb. Devant, Hütter a le choix notamment sur le plan offensif avec les Embolo, Balogun, ou Ilenikhena. Si le Suisse semblait le choix numéro 1 pour débuter dans ce type de rencontres, l’Américain a marqué sur les 2 derniers matchs et le jeune Franco-Nigérian a marqué le but décisif face au Barça.

