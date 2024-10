Adi Hütter s’attend à « souffrir »

Le Dinamo Zagreb s’est incliné en encaissant neuf buts lors de la première journée, et alors ?

Balayés par le Bayern Munich, les Croates accueillent cette fois Monaco pour leur deuxième match de Ligue des champions. Mais attention, Adi Hütter ne prendra certainement pas ses adversaires de haut. « Nous sommes en grande forme, mais ce sera un match difficile et il faudra beaucoup souffrir pour s’imposer, a en effet expliqué l’entraîneur de la Principauté, en conférence de presse. Il y a des bons joueurs à Zagreb, comme Josip Misic au milieu. »

Et le technicien de continuer, couvrant de louanges son homologue Nenad Bjelica : « Il a 53 ans, j’en ai 54. On est de la même génération, et on a tous les deux commencé notre carrière d’entraîneur en Autriche. Depuis que Nenad est arrivé, il a changé l’esprit de groupe et l’équipe, notamment en défense. C’est un coach talentueux avec une grosse expérience, il a d’énormes qualités de manager. »

Miroir, mon gentil miroir, qui est le plus beau ?