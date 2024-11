Pronostic Dinamo Zagreb Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Dortmund sur sa lancée à Zagreb

Champion de Croatie, le Dinamo Zagreb a été contraint de disputer un tour de barrages face à Qarabag pour intégrer cette Ligue des Champions. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle version de la C1, le club croate est passé au travers contre le Bayern (9-2). Ce lourd revers a eu de lourdes conséquences avec le licenciement du coach. L’ancien international Bjelica a ensuite pris en main l’équipe et a vu ses hommes parfaitement réagir en remportant deux victoires contre Salzbourg et le Slovan Bratislava, pour un nul contre Monaco (2-2). Avec 7 points, le Dinamo occupe la 16e place et fait partie des barragistes. Sur le plan national, le club de Zagreb se livre une belle lutte avec l’Hadjuk Split et Rijeka pour la course pour le titre. Le week-end dernier, les partenaires de Pjaca se sont contentés d’un nul face au second, Rijeka (0-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs joueurs passés par les championnats de France comme les anciens Stéphanois Theophile-Catherine, Pierre-Gabriel et Mbuku mais aussi Bernauer.

En face, le Borussia Dortmund fut la très belle surprise de la dernière Ligue des Champions en se hissant en finale, battue par le Real Madrid. Cet été, Sahin a pris les commandes d’un groupe qui a fortement évolué avec les départs des Reus, Wolf, Haller, Fullkrug ou Hummels. Pour renforcer l’équipe, le BVB a recruté les Gross, Couto ou Guirassy. En Ligue des Champions, les Allemands se montrent très intéressants puisqu’ils ont remporté 3 rencontres face au Club Bruges (0-3), le Celtic (7-1) et plus difficilement lors de la dernière journée face au Sturm Graz (1-0). Entretemps, Dortmund avait subi une remontada face au Real Madrid (5-2). Avec 9 points, le Borussia est bien placé pour se qualifier et cherche à finir dans les 8 premiers. En Bundesliga, les protégés de Sahin ont perdu des points en déplacement et se retrouvent seulement en 5e position avec 10 points de retard sur le leader, le Bayern. Le week-end dernier, les Marsupiaux ont pris confiance en disposant facilement de Fribourg (4-0). Malade pour ce match, Guirassy n’est pas certain d’être rétabli en milieu de semaine, mais Bynoe-Gittens (buteur ce week-end et auteur de 3 buts déjà en C1) et Malen (2 buts en BL et 2 buts en C1) devraient occuper les deux côtés. Supérieur à son adversaire, Dortmund devrait s’imposer en Croatie.

