Quand des Youtubeurs s'entraînent avec le PSG (ou l'inverse)

Qui de mieux que Luis Enrique pour donner des consignes à appliquer sur Twitch ?

Dans un post paru sur ses réseaux sociaux, le PSG a annoncé qu’il allait sortir une vidéo ce vendredi (à 18h) dans laquelle on verrait l’entraînement de la team France d’AmineMaTuè avec les joueurs du club de la capitale en vue de préparer le match tant attendu entre les steamers français et espagnols au Cívitas Metropolitano de Madrid, samedi. La première manche entre les deux équipes avait été visionnée par 1,15 million de personnes sur Twitch, un record en France à l’époque.

Marquinhos chokbar

D’après les premières images, ça s’annonce plutôt croustillant. Entre frappes ratées et sombrero sur le gardien de but, la troupe France qui avait battu la Roja de Youtube il y a un an au stade Jean-Bouin de Paris (2-0) a même semblé impressionner le capitaine parisien Marquinhos.

Bienvenue au Campus : la Team France d'@AmineMaTue s'entraîne au Campus PSG ! 🤣⚽️ Rendez-vous à 18h, sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain ! 📺 ➡️ https://t.co/mrAPB5QHFI pic.twitter.com/WFu3T0q0uE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2024

Mais est-ce que l’on est capable de comprendre la vidéo aussi ?

