Un supporter arrêté en marge d’OL-Nantes pour port d’arme prohibée

Et ça continue, encore et encore.

Alors que des affrontements ont eu lieu dimanche au Groupama Stadium entre des ultras des kops nord et sud et les Six Neuf Pirates à l’issue de la rencontre entre Lyon et Nantes (2-0), BFM Lyon a annoncé qu’un supporter avait été interpellé dans le stade pour port d’arme prohibée en marge des faits. Pire, un membre des Six Neuf Pirates aurait reçu un coup de couteau à la cuisse.

🔴Une personne du groupe @sixneufpirates a reçu un coup de couteau à la cuisse ce soir au groupama stadium #OLFCN ℹ️Plus d'informations à venir . pic.twitter.com/mC2yCGn8T0 — Medave Prod (@medaveprod) October 6, 2024

La raison de ces violences entre le nouveau groupe de supporters (Six Neuf Pirates) et les historiques (Bad Gones) serait des positions politiques divergentes et des accusations de racisme survenues ces derniers mois. Ces incidents, qui sont venus gâcher la quatrième victoire consécutive des Gones, ont fait sortir de ses gonds le directeur général du club, Laurent Prud’homme sur X : « Les violences, quelles qu’elles soient, n’ont pas leur place à l’OL. Nous condamnons très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade cet après-midi. Ces événements sont indignes de notre blason. L’Olympique lyonnais doit rester uni et indivisible. »

Pas le cœur à la fête.

L’OL se joue de Nantes