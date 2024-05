Le parquet d’Arras ouvre une enquête après les incidents entre supporters parisiens et lyonnais

C’est parti pour de longues semaines d’enquête.

Plus de 48 heures après les violents affrontements survenus entre supporters parisiens et lyonnais sur une aire d’autoroute, en marge de la finale de Coupe de France dont le PSG est sorti vainqueur, l’affaire prend une nouvelle tournure. Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, on apprend que « la section de recherches de la gendarmerie nationale de Lille-Villeneuve d’Ascq a été saisie d’une enquête de flagrance par le parquet d’Arras, des faits de destruction aggravée du bien d’autrui par incendie, de dégradations en réunion, et de violences en réunion. » À travers ces lignes, signées par le procureur de la République Sylvain Barbier Sainte Marie, on découvre aussi que le travail des enquêteurs a débuté dès samedi soir, et qu’il portera « notamment sur l’exploitation des vidéos et des téléphones cellulaires, sur les informations émanant des clubs sportifs, ainsi que sur les différents témoignages recueillis. »

En parallèle de cette sortie officielle, la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France) est aussi sortie du bois ce lundi auprès de l’AFP, et elle a donné un premier bilan provisoire des dégâts causés sur l’aire de Fresnes-lès-Montauban, avec une large fourchette estimée entre 500 000 euros et un million d’euros. Un auvent de péage a été « fortement endommagé », et deux voies de circulation ont été brûlées, alors que trois autres voies ont dû être fermées, à cause des dégâts sur l’auvent en question.

Pour rappel, le PSG et l’OL ont communiqué un peu plus tôt ce lundi, sans pour autant prendre leurs responsabilités.