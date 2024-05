L’OL et le PSG dénoncent les incidents entre supporters

Des accusations mutuelles.

Dans deux communiqués publiés dans la soirée de dimanche, le PSG et l’OL ont tenu à « condamner » avec la plus grande fermeté les scènes de violence observées entre supporters lyonnais et parisiens en marge de la finale de Coupe de France, remporté par Paris samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Les deux groupes s’étaient retrouvés, malgré les mesures de sécurité, au même péage de Fresnes.

« Le club tient à préciser que ses supporters ont à cette occasion scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d’être attaqués. Ces comportements ne reflètent en aucun cas les valeurs de respect que le club défend. Le Paris Saint-Germain souhaite exprimer son soutien aux 20 blessés parisiens, dont trois sont actuellement hospitalisés, ainsi qu’au personnel du péage », a écrit le PSG, dont cinq bus de supporters ont été endommagés.

De son côté, l’Olympique lyonnais a encouragé « les victimes à porter plainte dès aujourd’hui pour faire toute la lumière sur ces événements » et s’est interrogé sur les raisons qui ont poussé les supporters lyonnais et parisiens à se rencontrer alors qu’ils ne devaient pas se croiser : « Pour des raisons encore à déterminer, l’escorte de police a décidé de faire passer sept cars lyonnais au milieu des dix-huit cars parisiens rassemblés au péage de Fresnes, alors que depuis deux mois, toutes les parties prenantes travaillaient sur la séparation des flux. »

L’affaire est loin d’être terminée.