Luka Elsner s’éloigne du Havre

Cette partie de chaises musicales s’annonce endiablée.

Un an après son titre en Ligue 2 et son retour dans l’élite du foot français, Le Havre se retrouve dans la valse des entraîneurs de Ligue 1. Luka Elsner serait désormais la cible des convoitises des concurrents des Hacmen, qui ont pu apprécier le bon travail du Slovène depuis son arrivée en Normandie. D’après L’Équipe, le technicien de 41 ans aurait déjà annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir, expliquant vouloir « étudier toutes les possibilités sur le marché ».

Orphelin de Will Still, le Stade de Reims se serait déjà positionné sur l’ancien du Standard de Liège, alors que deux clubs étrangers aimeraient également s’attacher ses services. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le HAC, Elsner a permis aux Ciel et Marine de remonter en Ligue 1 après un exercice 2022-2023 de Ligue 2 dominé de la tête et des épaules. Cette saison, le club à la salamandre a obtenu son maintien dans la douleur après avoir longtemps flirté avec la zone rouge.

Une place se libère pour Habib Beye.