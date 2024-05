Bientôt un nouveau contrat pour Mike Maignan à Milan

Avant l’Euro, un beau contrat pour Magic Mike ?

À peine la saison terminée, les yeux rougis des adieux de Giroud et de Kjær, que l’AC Milan commence les grandes manœuvres d’été. Avec la perte des deux joueurs susnommés, cadres du vestiaire, il fallait pour le club lombard de sécuriser le futur proche de son équipe et de trouver les nouveau leaders, et Mike Maignan, le gardien de l’équipe de France sera de ceux-ci. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri veulent sécuriser l’avenir de leur gardien de 28 ans, dont le contrat actuel court jusqu’en 2026, avec un salaire annuel de 3,2 millions d’euros.

L’ancien du LOSC avait reçu les louanges de Stefano Pioli, son désormais ex-entraîneur sur son rôle à l’avenir : « Le Milan sans Olivier (Giroud) et Kjær perdra de l’épaisseur, mais les garçons qui resteront sont grands. Immédiatement, je pense que Maignan peut être un joueur référence pour le futur. » Mais qui dit changement de statut dit aussi changement de contrat. Et avec, à la clé, une belle revalorisation salariale, selon le même média. Arrivé à l’été 2021 en remplacement de Gianluigi Donnarumma, il s’est imposé dans l’équipe, mais gagne moins que des joueurs comme Tomori, Pulisic ou Loftus-Cheek, bien moins importants dans le vestiaire.