Maignan, gare aux fissures

Quand la matinale de France Inter fait de la blessure d’un joueur de l’équipe de France l’un des titres de son journal de 8 heures, hors compétition internationale, c’est que c’est du sérieux. Ce mardi, la première radio de France a ainsi fait une place à Mike Maignan au milieu de l’actualité internationale chargée, alors que l’AC Milan a annoncé la blessure du portier tricolore lundi. Preuve que l’énième pépin physique du numéro un des Bleus est un sujet d’inquiétude nationale, à un peu plus d’un mois du coup d’envoi de l’Euro 2024. La faute à des blessures à répétition pour Magic Mike, numéro un indiscutable depuis la retraite d’Hugo Lloris, mais souvent déboulonné par sa fragilité physique.

Un mur très fragile

Le 16 mai prochain, Didier Deschamps annoncera sa liste pour l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), sans que l’on ne sache encore si elle sera de 23 ou 26 noms. Dans un monde idéal, le sélectionneur cochera celui de Mike Maignan en premier au rayon gardiens de but. À condition que l’ancien Lillois soit remis de sa blessure contractée samedi, lors de l’échauffement avant la purge Juventus-Milan. L’IRM « réalisée ce jour a mis en évidence une lésion du long adducteur droit. De nouveaux examens seront réalisés la semaine prochaine en fonction de l’évolution », communiquait lundi le club milanais, sans préciser la durée d’indisponibilité du Français.

Selon L’Équipe, Mike Maignan devrait être éloigné des terrains une quinzaine de jours. En coulisses, le staff des Bleus se veut d’ailleurs rassurant, tout comme l’entourage du joueur, cité par Le Parisien : « À ce stade, il n’y a pas nature à s’inquiéter. » Mais c’est le caractère répété des pépins physiques qui préoccupe. Déjà touché à la cuisse gauche en septembre face à Newcastle, et au genou en mars face au Slavia Prague, Maignan avait également tiré un trait sur le Mondial 2022 à cause de son mollet, qui l’avait éloigné des terrains pendant près de cinq mois. Des blessures qui s’ajoutent à celle à son poignet à l’automne 2021, et qui dessinent une tendance : depuis sa signature au Milan à l’été 2021, le gardien de 28 ans connaît, chaque saison, une blessure importante. Ce qui n’arrivait que rarement à Hugo Lloris.

Samba, Areola, Chevalier… Quel plan B ?

Les absences répétées de Maignan donnent, de fait, une importance plus grande au numéro deux des Bleus. Fiable physiquement, Hugo Lloris pouvait compter sur un Steve Mandanda tout aussi régulier pour l’épauler. Ce qui n’est pas le cas du Rossoneri, dont le numéro deux est aujourd’hui Brice Samba. Étincelant la saison passée, le portier lensois est beaucoup plus en difficulté cette année, à tel point que son statut en Bleus pourrait être redéfini. D’autant plus que, dans son dos, Alphonse Areola réalise une saison pleine avec West Ham. Dans l’esprit de Didier Deschamps, ce dernier reste toutefois un numéro trois idéal, plus qu’un potentiel numéro deux. Quoi qu’il en soit, en cas de forfait de Maignan pour l’Euro – pour l’instant hors de propos -, c’est peut-être ailleurs que le sélectionneur devrait aller dénicher un nouveau numéro un.

Titularisé trois fois depuis juin dernier, Brice Samba part avec une longueur d’avance, auprès d’un DD qu’on voit mal tout chambouler à l’approche d’un grand tournoi. Revenu à son meilleur niveau à Montpellier, et déjà passé par Clairefontaine, Benjamin Lecomte pourrait ainsi être une solution douce pour Didier Deschamps, qui trouverait là un numéro trois naturel (sa dernière convocation remontant quand même à 2019). Intégrer le Montpelliérain au groupe serait moins épineux sportivement que de promouvoir le meilleur gardien tricolore de la saison : Lucas Chevalier. Car s’il n’a jamais été appelé en A, le dernier rempart du LOSC affiche le niveau d’un numéro un en puissance chez les Bleus. À tel point que ce ne serait pas une hérésie de le voir directement propulsé numéro un si Maignan venait encore à manquer à l’appel, même si le dernier rempart des Dogues est davantage attendu dans la liste de Thierry Henry pour les JO de Paris. À moins que Deschamps n’opte pour Guillaume Restes, titulaire avec les Espoirs. Le sélectionneur préfère sans doute partir du principe qu’il pourra compter sur Maignan, 14 capes au compteur et qui attend son heure dans une grande compétition internationale.