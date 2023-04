Olivier Giroud a pensé à mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde

L’olive éternelle.

Qualifié avec l’AC Milan pour le dernier carré de Ligue des champions, Olivier Giroud se plaît en terres italiennes. Celui qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2024 avec le club lombard aurait pu par contre mettre un terme à sa longue aventure avec l’équipe de France. Les annonces de certains de ses partenaires comme Hugo Lloris ou Raphaël Varane l’ont notamment poussé à reconsidérer son avenir avec les Bleus. « Leurs arrêts m’ont un peu perturbé, explique-t-il dans une interview accordée au journal L’Équipe. Ils m’ont poussé dans ma réflexion, à m’interroger davantage. Mais ma vraie question, intime, sans être “parasité” par leurs retraites, était : “Est-ce que tu as encore envie, toi ?” Leur décision ne devait pas impacter la mienne. J’aurais pu arrêter là-haut, avec ce record en plus… Mais j’ai encore envie ! Envie de plaisir sous le maillot bleu, d’apporter encore à cette équipe. »

Une équipe notamment représentée par Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus. Le Savoyard semble d’ailleurs approuver cette nouveauté : « Kylian a toute la dimension. C’est bien pour lui. Je n’avais pas de préférence avec « Grizi » qui l’aurait bien porté aussi. Kylian fait le lien avec l’avenir. C’est le trait d’union le plus cohérent entre les générations. […] Le record de buts ? Il va encore attendre un peu ! J’ai entendu certains dire que ce serait en fin d’année… Mais ça arrivera, probablement après l’Euro. Je suis en résistance ! Il y a quinze buts d’écart mais douze ans de différence d’âge. Il a beaucoup de marge.» Il n’a bien évidemment pas échappé à une question sur Karim Benzema qui avait déclaré forfait pour cette Coupe du monde 2022 : « Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j’entends que certains d’entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c’est complètement absurde ! On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement. C’est évident qu’on perdait une arme importante. On était déçu pour lui, pour nous. »

L’équipe avant tout, toujours.

Les statistiques impressionnantes de Mike Maignan sur penaltys