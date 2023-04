Le Milan exfiltre le favori napolitain

Napoli 1-1 Milan

Buts : Osimhen (90e+3) pour les Partenopei // Giroud (43e) pour les Rossoneri

Les supporters napolitains ont eu beau troubler le sommeil des joueurs milanais, logés à l’hôtel Vesuvio, Aurelio De Laurentiis a eu beau se rabibocher avec ses ultras pour que ces derniers créent une ambiance incandescente au stade Diego Armando Maradona, le Napoli s’est encore cassé les dents sur des Rossoneri en mode caméléons (1-1). Le septuple vainqueur de la Ligue des champions renoue avec le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis… 2007, date de son dernier titre sur la scène européenne. Le Napoli devra se contenter du Scudetto. Et c’est déjà pas mal.

Leão, à toute vitesse

Survoltés par leurs tifosi, les Partenopei démarrent la partie le couteau entre les dents, forçant Milan à camper dans ses 30 derniers mètres. Sans aligner trois passes pendant 10 grosses minutes, les hommes de Stefano Pioli vont pourtant se montrer aussi solides que le roseau. Si Matteo Politano fait des misères à Théo Hernández côté droit, ce n’est pas le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui se heurte à un Davide Calabria en mode centurion de l’Empire. La première tentative du Géorgien est d’ailleurs on ne peut plus écrasée (9e). Politano se réaxe lui à deux reprises (13e et 20e), mais son tir croisé du gauche roule à chaque fois trop à gauche des cages de Mike Maignan. Comme oppressé, le Milan obtient tout de même une occasion en or de dégoûter son hôte. En retard, Mário Rui percute Rafael Leão dans sa surface, et offre à Olivier Giroud un penalty bienvenu. Mais le champion du monde 2018 voit son penalty mal anglé et surtout mal botté stoppé net par Alex Meret, qui avait tout anticipé sur sa gauche (22e). Le portier napolitain s’impose encore face à Giroud avant la demi-heure de jeu. Bien décalé par Sandro Tonali, le Français se retourne en pleine surface et profite de l’absence d’Amir Rrahmani au marquage, mais Meret tend sa jambe et bloque son tir (28e). Le côté opposé était pourtant grand ouvert.

La pression et les mouvements sont napolitains, mais les occasions et l’organisation sont milanaises, comme au match aller. Pour ne rien arranger, le bouillant Politano se fissure le tendon d’Achille sur une percussion, et Rui est touché musculairement. Deux remplacements forcés par les blessures qui n’arrangent pas les affaires de Luciano Spalletti & cie. Le Napoli pense toutefois bénéficier d’un penalty pour revenir à hauteur du Milan sur l’ensemble des deux rencontres, mais l’arbitre Szymon Marciniak choisit étrangement de ne pas voir le fauchage incontrôlé de Leão sur Hirving Lozano dans la surface milanaise (37e), et privilégie le corner en faveur des Partenopei. Finalement, c’est une chevauchée irrésistible de Leão qui permet au Diavolo de prendre l’ascendant. Ndombélé, Di Lorenzo et Rrahmani tombent comme des mouches face au coup de reins du feu follet portugais, qui fixe Meret et sert Giroud, seul face au but. L’ancien Grenoblois convertit sans trembler (0-1, 43e). Juste avant l’entracte, Osimhen croit égaliser, mais une main est sifflée à son encontre (45e+4).

AC Maignan

Au retour des vestiaires, pour la première fois de la double manche, Kvaratskhelia parvient à effacer Calabria et son double serrurier Krunić, mais sa conclusion en angle fermé est bien trop puissante et s’envole au-dessus de la barre de Maignan (46e). Le Géorgien est ensuite en bout de course après un contre favorable entre deux joueurs, mais signe un nouveau drop sur la gauche, gêné par Kjær (58e). L’intensité retombe, mais l’imprécision napolitaine demeure la même, dans le sillage d’un Hirving Lozano toujours aussi peu concerné par l’événement (60e). Entré en première mi-temps, Mathías Olivera vendange lui aussi une superbe opportunité de la tête sur un corner venu de la gauche, bien gêné par la position d’Hernández juste devant lui (64e). Le Napoli collectionne les corners (16 au total), et Fikayo Tomori trouve le moyen d’offrir un penalty aux Partenopei en touchant le cuir du bras sur un tacle défensif. Un penalty tiré sans grande conviction ni placement par Kvaratskhelia, et surtout arrêté par le spécialiste et tentaculaire Mike Maignan, sur sa droite (82e). Le nouveau portier titulaire des Bleus capte ensuite un nouveau ballon chaud, à peine dévié par Leo Østigård (90e+1), mais finit par s’incliner sur un des rares duels aériens remportés par Osimhen, qui place sa tête au premier poteau, devant Tomori (1-1, 90e+3). Un pion beaucoup trop tardif pour relancer le suspense, dans une arène déjà clairsemée. En demi-finales, tout Milan n’attend désormais plus que son derby.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani (Østigård, 74e), Jesus, M. Rui (Olivera, 34e) – Ndombélé (Elmas, 63e), Lobotka, Zieliński (Raspadori, 74e) – Politano (Lozano, 34e), Osimhen, Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Milan (4-2-3-1) : Maignan – Calabria, Kjær, Tomori, T. Hernández – Krunić, Tonali – B. Díaz (Messias, 59e), Bennacer, Leão (Saelemaekers, 84e) – Giroud (Origi, 68e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Les notes de Naples-Milan