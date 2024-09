Olivier Giroud espérait une meilleure fin avec l’équipe de France

Pas de happy end.

Au cœur d’un reportage pour Téléfoot où on le voit profiter de sa dernière expérience dans le monde du football professionnel à Los Angeles, Olivier Giroud s’est confié sur la fin de son histoire avec l’équipe de France. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a en effet quitté le navire sur cette défaite face à l’Espagne en demi-finales de l’Euro. « Je suis forcément très déçu, mais aussi nostalgique à la fois. Parce que je sais que c’est la dernière fois que je portais ce maillot bleu qui m’est cher avec toute ma famille dans les tribunes », raconte-t-il face camera.

"Dans ses rêves, on espère toujours finir sur une bonne note, un trophée… Donc oui, j’étais un peu triste, de ne pas avoir pu marquer un but dans cet Euro, avec ce temps de jeu maigre que j’ai eu. Ça n’a pas été une fin comme je l’espérais" Olivier Giroud sur son clap de fin… pic.twitter.com/c9Yln4mRCz — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 29, 2024

Un Euro décevant

Une déception pour le champion du monde 2018. « Ça s’arrête là, c’est le clap de fin. Forcément, dans ses rêves, on espère finir sur une bonne note, sur un trophée, poursuit-il. Donc oui, un peu abattu, un peu triste, de ne pas avoir pu marquer un but dans cette compétition avec le maigre temps de jeu que j’ai eu. Ce n’était pas la fin que j’espérais. » Entré en jeu contre Lamine Yamal et sa bande, Giroud n’aura connu que quatre courtes apparitions lors de cet Euro, pour 56 minutes sur le pré au total.

Parfois ça ressemble aussi à ça, partir comme une légende.

