Quand les Bleus chassent les Bleues, malgré eux

Le message envoyé n’est pas top, on va se l’avouer.

L’équipe de France féminine se réunit ce lundi à Clairefontaine pour ses deux matchs éliminatoires de l’Euro 2025 mais le calendrier international est parfois mal fait : le rassemblement de leurs homologues masculins est également prévu cette semaine, en l’occurrence mercredi, au château du football français pour préparer l’Euro 2024 qui démarre dans moins de trois semaines. Problème : l’INF Clairefontaine n’est pas adaptée pour accueillir ses deux équipes A en même temps.

Selon Le Parisien, les joueuses sélectionnées par Hervé Renard vont donc céder leur place aux Bleus et se rendre à Newcastle puis à Saint-Étienne pour préparer leur double confrontation face à l’Angleterre (aller le 31 mai et retour le 4 juin). De leur côté, Olivier Giroud et ses coéquipiers resteront au sein du château jusqu’au 12 juin (avec des étapes à Metz du 4 au 6 juin et Bordeaux du 8 au 9 juin) avant de s’envoler outre-Rhin pour affronter l’Autriche pour leur entrée en lice à l’Euro.

Décidemment, avec ces JO, quelle galère de se loger en région parisienne…