La France, nation la mieux représentée parmi les nommés au Golden Boy

Cocorico !

Chaque année, le journal italien Tuttosport nomme le prestigieux Golden Boy, meilleur joueur U21 d’une équipe européenne, décliné désormais au féminin. Et parmi les finalistes des deux distinctions, plusieurs Français. Côté garçons, Mathys Tel (FC Bayern), Lucas Gourna-Douath (RedBull Salzbourg), Warren Zaïre-Emery (PSG) et Andy Diouf (Lens) figurent parmi les 25 restants et se disputeront le titre avec Jude Bellingham, Jamal Musiala et Xavi Simons.

Chez les filles, Laurina Fazer (PSG) et Vicky Becho (Lyon) font partie des 10 finalistes, où figurent aussi Salma Paralluelo (FC Barcelone), Mary Fowler (Manchester City) et Linda Caicedo (Real Madrid). Les noms des heureux élus seront dévoilés lors d’une cérémonie de gala le 4 décembre prochain, à Turin. Avec six nommés, la France est la nation qui a réussi à placer le plus de baby cracks dans les deux listes.

Et 100% d’eux viennent de la région parisienne.

Tente de battre le meilleur score du quiz Twitch spécial "Vainqueurs de la C1"