Le PSG fait plier Nice au finish

Par Adel Bentaha
2 minutes

Pour la réception de Nice à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a attendu les dernières secondes pour l’emporter (1-0).

PSG 1-0 Nice

But : Ramos (90e+5) pour Paris

Dans un duel à sens unique et malgré une défense de Nice assez héroïque, le Paris Saint-Germain a remporté son duel au Parc des Princes dans le temps additionnel (1-0). Frustrant pour les uns, jouissif pour les autres.

Maître du ballon sans en faire grand-chose, le PSG s’est approché des buts de Yehvann Diouf par à-coups. Le premier à solliciter l’international sénégalais a ainsi été Bradley Barcola, embusqué dans le couloir droit, avant de se réaxer vers la surface et de bien enrouler son ballon, cependant bien capté par Diouf (14e). Souvent désireux de faire la différence individuellement, les Parisiens se sont heurtés au bloc niçois, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia, fulgurant par ses crochets mais bien souvent frustré au moment de placer son dernier geste. En fin de première période, Nice a finalement sorti la tête, avec Jumah Bah notamment, à la réception d’un corner de Morgan Sanson, sauvé sur sa ligne par Kvaratskhelia puis repoussé par Lucas Chevalier (31e). Le premier et seul tir de l’OGCN en 45 minutes.

Gonçalo Ramos (encore) sauveur

Inchangé après la pause, le scénario a vu Kvara, encore et toujours, tenter de déstabiliser la défense adverse, cette fois dans un rôle de 9, en reprenant, de la tête, le long centre de Bradley Barcola. Au-dessus (61e). Vitinha s’est ensuite essayé de loin, mais Diouf est resté vigilent (68e). Le siège parisien sur la cage du Gym s’est intensifié en fin de partie, sans vraiment aboutir sur des situations franches, si ce n’est une reprise en pivot de l’entrant Gonçalo Ramos (fêtant son 100e match avec Paris), venue effleurer le poteau gauche du gardien adverse (81e). Ramos en point de fixation qui a vu sa tête être de nouveau stoppée par une claquette de Diouf (90e+4), avant la récompense sur le corner suivant. Le quinzième parisien. Botté par Lee Kang-in, le ballon est prolongé à l’opposé par Kvaratskhelia et poussé dans le but par le renard Ramos (1-0, 90e+5).

Le Paris Saint-Germain consolide sa place de leader, Nice voit sa série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1 (trois victoires consécutives) prendre fin.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves (Fabián Ruiz, 65e), Zaïre-Emery (Dembélé, 72e) – Kvaratskhelia, Mayulu (Ramos, 72e), Barcola (Lee, 66e). Entraîneur : Luis Enrique.

Nice (4-3-3) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard – Gouveia, Boudaoui, Louchet (Abdul Samed, 84e) – Abdi, Sanson (Vanhoutte, 71e), Jansson (Diop, 46e, puis Boga, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

