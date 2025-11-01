S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • PSG-Nice

En direct : PSG-Nice (0-0)

Par Julien Faure, au Parc des Princes
Partager
109
En direct : PSG-Nice (0-0)
0 - 0

À jouer

Mais c'est qu'il fait beau cet après-midi sur Paris ! Grand soleil !

Côté visiteurs, beaucoup de turnovers avec notamment... Diop sur le banc !

 

?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Les compos !

Côté Paris, un peu de turnover en défense, avec Marquinhos sur le banc et Zabarnyi qui enchaîne à nouveau. Neves retrouve le 11 quand Ruiz prend place sur le banc.

Chez les Aiglons un homme à surveiller et il s'appelle Sofiane Diop, auteur de 6 buts sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, le Niçois carbure ces dernières semaines et n'est pas étranger à la bonne forme des siens.

Alors que se profile une nouvelle semaine européenne avec la réception du Bayern en Ligue des champions pour Paris et celle de Fribourg en Ligue Europa pour Nice, aucune des deux équipes ne va vouloir entamer sa préparation avec une défaite.

Pour Nice, le souvenir de la victoire au Parc l'an dernier, face à des Parisiens jusqu'alors invaincus, est encore vivace et pourrait donner des idées.

Bonjour tout le monde, comment ça va ?

 

On se retrouverait pas pour un petit live de PSG-Nice ? Le leader contre un huitième qui revient fort et qui vient de taper Lille en milieu de semaine ? C'est assez alléchant pour ouvrir la 11e journée de Ligue 1 !

Par Julien Faure, au Parc des Princes

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!