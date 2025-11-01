En direct : PSG-Nice (0-0)

Alors que se profile une nouvelle semaine européenne avec la réception du Bayern en Ligue des champions pour Paris et celle de Fribourg en Ligue Europa pour Nice, aucune des deux équipes ne va vouloir entamer sa préparation avec une défaite.

Pour Nice, le souvenir de la victoire au Parc l'an dernier, face à des Parisiens jusqu'alors invaincus, est encore vivace et pourrait donner des idées.