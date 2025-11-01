- Ligue 1
- J11
- PSG-Nice
En direct : PSG-Nice (0-0)
Mais c'est qu'il fait beau cet après-midi sur Paris ! Grand soleil !
Chez les Aiglons un homme à surveiller et il s'appelle Sofiane Diop, auteur de 6 buts sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, le Niçois carbure ces dernières semaines et n'est pas étranger à la bonne forme des siens.
Alors que se profile une nouvelle semaine européenne avec la réception du Bayern en Ligue des champions pour Paris et celle de Fribourg en Ligue Europa pour Nice, aucune des deux équipes ne va vouloir entamer sa préparation avec une défaite.
Pour Nice, le souvenir de la victoire au Parc l'an dernier, face à des Parisiens jusqu'alors invaincus, est encore vivace et pourrait donner des idées.
Bonjour tout le monde, comment ça va ?
On se retrouverait pas pour un petit live de PSG-Nice ? Le leader contre un huitième qui revient fort et qui vient de taper Lille en milieu de semaine ? C'est assez alléchant pour ouvrir la 11e journée de Ligue 1 !
Paris Saint-Germain
Nice
Par Julien Faure, au Parc des Princes