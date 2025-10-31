S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

OGC Nice : Jonathan Clauss ne sera pas du déplacement à Paris

JD
OGC Nice : Jonathan Clauss ne sera pas du déplacement à Paris

Le torchon brûle.

« J’ai besoin de gens qui soient à 100 % sur le plan physique et psychologique », a déclaré Franck Haise ce vendredi en conférence de presse. Dont acte : Jonathan Clauss n’a pas été retenu dans le groupe niçois qui se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce samedi.

Entre le piston droit et son entraîneur, le feuilleton n’est pas près de trouver une issue positive. Plus tôt cette semaine, Haise avait affirmé que « si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou ». Une manière de démentir que l’hyperextension du genou dont prétend souffrir Clauss depuis sa sortie contre Rennes dimanche dernier serait exagérée.

Selon L’Équipe, l’idée serait désormais de laisser l’intéressé reprendre la pleine possession de ses moyens encore une semaine (il sera suspendu en Ligue Europa contre Fribourg) pour le relancer face à Metz lors de la 12e journée.

Avant un transfert cet hiver pour effacer l’échec de son départ à Leverkusen ?

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
13
Revivez PSG-Nice (1-3)
  • Ligue 1
  • J31
  • PSG-Nice
Revivez PSG-Nice (1-3)

Revivez PSG-Nice (1-3)

Revivez PSG-Nice (1-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!