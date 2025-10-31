OGC Nice : Jonathan Clauss ne sera pas du déplacement à Paris

Le torchon brûle.

« J’ai besoin de gens qui soient à 100 % sur le plan physique et psychologique », a déclaré Franck Haise ce vendredi en conférence de presse. Dont acte : Jonathan Clauss n’a pas été retenu dans le groupe niçois qui se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce samedi.

Entre le piston droit et son entraîneur, le feuilleton n’est pas près de trouver une issue positive. Plus tôt cette semaine, Haise avait affirmé que « si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou ». Une manière de démentir que l’hyperextension du genou dont prétend souffrir Clauss depuis sa sortie contre Rennes dimanche dernier serait exagérée.

Selon L’Équipe, l’idée serait désormais de laisser l’intéressé reprendre la pleine possession de ses moyens encore une semaine (il sera suspendu en Ligue Europa contre Fribourg) pour le relancer face à Metz lors de la 12e journée.

Avant un transfert cet hiver pour effacer l’échec de son départ à Leverkusen ?

