S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Le cas Jonathan Clauss crispe Franck Haise et Nice

MH
Le cas Jonathan Clauss crispe Franck Haise et Nice

La spéciale Clauss.

Sorti sur blessure face à Rennes, Jonathan Clauss est déjà au centre d’un petit feuilleton à Nice. Franck Haise a été clair : « Si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. » À 33 ans et sous contrat jusqu’en 2026, le latéral azuréen fait l’objet de toutes les spéculations.

Pas de prolongation automatique ?

Le problème ? Clauss pourrait retarder son retour pour ne pas activer sa prolongation automatique d’un an, selon les informations de L’Équipe. Et tout ça pour faciliter un départ déjà avorté au Bayer Leverkusen, qui reste attentif à la situation. Pour ceux qui suivent ses faits et gestes depuis Marseille, ce n’est pas vraiment une surprise : à l’OM déjà, Clauss avait joué la montre avec Medhi Benatia pour gérer son avenir.

Résultat : le Gym se retrouve avec un joueur majeur absent et une petite inquiétude sur la gestion du calendrier. Clauss, lui, peut tranquillement souffler… Du genou ou de la stratégie, c’est selon.

Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s’effondre contre Nice

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez : France - Allemagne (2-2)
Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!