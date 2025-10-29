Le cas Jonathan Clauss crispe Franck Haise et Nice

La spéciale Clauss.

Sorti sur blessure face à Rennes, Jonathan Clauss est déjà au centre d’un petit feuilleton à Nice. Franck Haise a été clair : « Si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. » À 33 ans et sous contrat jusqu’en 2026, le latéral azuréen fait l’objet de toutes les spéculations.

Pas de prolongation automatique ?

Le problème ? Clauss pourrait retarder son retour pour ne pas activer sa prolongation automatique d’un an, selon les informations de L’Équipe. Et tout ça pour faciliter un départ déjà avorté au Bayer Leverkusen, qui reste attentif à la situation. Pour ceux qui suivent ses faits et gestes depuis Marseille, ce n’est pas vraiment une surprise : à l’OM déjà, Clauss avait joué la montre avec Medhi Benatia pour gérer son avenir.

Résultat : le Gym se retrouve avec un joueur majeur absent et une petite inquiétude sur la gestion du calendrier. Clauss, lui, peut tranquillement souffler… Du genou ou de la stratégie, c’est selon.

