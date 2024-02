Mehdi Benatia s'explique sur l'affaire Jonathan Clauss

Le dossier est Clauss.

Invité du Canal Football Club et de Samir Nasri, Mehdi Benatia est revenu sur l’affaire Clauss, qui a agité le mercato hivernal marseillais. Le latéral est finalement resté à l’OM, mais il aurait bien pu s’en aller, tant le divorce semblait consommé entre toutes les parties. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait un petit peu de lui, dans l’attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l’était pas », raconte le Marocain.

🗨️ "On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie" Medhi Benatia raconte ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss lors du dernier mercato 🗣️ pic.twitter.com/JqBItof3FY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

« Contre Monaco, Jonathan demande le changement. Et sur un jour aussi important, tu es obligé de lui dire : “Il faut serrer les dents.” Ce n’est pas le moment où tu peux me lâcher, parce qu’il nous manque dix ou douze mecs à ce moment-là. Quand tu sors et qu’on apprend par le staff médical que c’est un coup et qu’en fait, il n’y avait rien de particulier, que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff, on n’est pas content. On se dit que le joueur veut partir. Donc le club me demande d’appeler son agent. Il était minuit après le match de Monaco, et je laisse une note vocale à l’agent en lui demandant s’il peut me rappeler. C’est important pour nous de pouvoir avancer rapidement. Quand je fais le message, heureusement qu’il y a les gens du club autour de moi. Il y a le coach, le président. Il n’y a pas eu de menaces. Personne ne va menacer personne. On est dans du football ici », conclut-il. L’histoire semble désormais close, et Benatia le fait d’ailleurs savoir : « Depuis cette affaire-là, c’est un petit peu mieux. »

Mieux, même si c’est lui qui coûte un but à l’OM face au Shakhtar ce jeudi…