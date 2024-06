Le récap du jour : pause fraîcheur

Ce jeudi marquait le premier jour sans notre dose quotidienne d'Euro depuis deux semaines. On a survécu, en attendant demain. Voici tout ce qu’il s’est passé ce jeudi 27 juin, à l’Euro et surtout en dehors.

Top Spiel :

Autant de buts aujourd’hui que lors de France-Pays-Bas. Et Belgique-Ukraine. Et Angleterre-Slovénie. Et Danemark-Serbie.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Jonathan Clauss

Cette première journée de repos était celle où il fallait briller pour les porteurs d’eau. Concentré de bout en bout à l’entraînement, le latéral marseillais a su servir ses coéquipiers dans des conditions parfaites. Très disponible, celui qui est en concurrence avec Ferland Mendy, Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard a fait l’unanimité au sein du staff de Didier Deschamps.

Fan zone :

Ce n’était pas en Allemagne qu’il fallait être ce jeudi mais en Pologne, pour le début du rallye national, avec des spectateurs complètement timbrés. Maintenant, ils savent ce que ça fait lorsque Kyle Walker passe à côté de quelqu’un en courant.

La stat pas piquée des Teutons : 40

Il y a 40 ans jour pour jour, l’équipe de France remportait son premier titre international en raflant l’Euro 1984. Un tournoi marqué par le carré magique des Bleus, et surtout par Michel Platini, auteur de 9 buts lors de cette compétition, un record qui n’a toujours pas été battu. Toujours bon de rappeler qui est qui.

40 – Il y a 40 ans jour pour jour, la France remportait son premier trophée en tournoi majeur en disposant de l’Espagne en finale de l’EURO 1984 (2-0 au Parc des Princes). Souvenir. #40ansEURO84 pic.twitter.com/l32l8lor8C — OptaJean (@OptaJean) June 27, 2024

Dites « Käse » :

Le bonheur, c’est de trouver quelqu’un qui nous regarde comme Didier Deschamps dévore Kylian Mbappé. C’est beau l’amour.

Französische Qualität

Qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est les Bleus ! On ne sait pas s’ils ont le meilleur public, ni les meilleurs supporters, mais les Français misent sur la positive attitude et la confiance en eux depuis le match nul contre la Pologne. Eduardo Camavinga avait annoncé la couleur en zone mixte, à Dortmund : « On est une grande équipe et les grandes équipes se relèvent toujours. » William Saliba et Dayot Upamecano ont utilisé d’autres mots pour faire passer le même message, ce jeudi à Paderborn. « On est forts offensivement », a assuré le défenseur du Bayern, quand son compère s’est dit certain que « les attaquants seront au rendez-vous » après avoir répondu à Wout Faes en martelant qu’ils « n’avaient peur de personne ». Il n’y aurait donc pas matière à s’inquiéter. Surtout que le poncif « c’est une nouvelle compétition qui commence » est de sortie… et il n’est d’ailleurs pas totalement faux : les matchs couperets ne sont pas toujours dans la lignée d’une phase de poules. Les Bleus auront en tout cas besoin d’un déclic, d’une victoire qui construit une équipe et peut lancer une épopée. Le moral ne semblait pas touché lors de la séance d’entraînement ouverte au public, même si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont pas toujours brillé lors d’une petite opposition (8 contre 8 sur un demi-terrain) lors de laquelle Olivier Giroud et Marcus Thuram ont signé un triplé chacun. Alors, qui a dit que l’équipe de France ne savait plus marquer ?

Séance devant le but pour les attaquants bleus, lors de l’entraînement à J-4 de France-Belgique. Avec un petit bonbon d’Antoine Griezmann 🍬 #Euro2024 #FRABEL pic.twitter.com/qjLEWG2PNr — SO FOOT (@sofoot) June 27, 2024

De l’autre côté du mur :

Sans le football, l’opium du peuple, tout parait plus fade ce jeudi. Heureusement, Jérôme Cahuzac est là pour nous faire rire, ou pleurer, au choix : condamné à quatre ans de prison – dont deux ferme – pour fraude fiscale en 2018, l’ancien ministre du Budget de François Hollande est candidat dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne pour les législatives, où le Rassemblement national et ses alliés confortent leur avance dans les intentions de vote (36%), devant le Nouveau Front populaire (29%) et Ensemble (19,5%) selon un nouveau sondage Ipsos. Sinon, un an après la première place historique de Victor Wembanyama, deux autres basketteurs français, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, ont été sélectionnés en première et deuxième positions de la draft NBA, le système qui permet aux équipes américaines de choisir les meilleurs jeunes joueurs : cocorico. Enfin cette nuit sur CNN, les deux favoris à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, débattront. C’est vraiment si vous vous ennuyez.

La Dégaine du jour, avec Dégaine :

Dans cette journée de repos, Anthony Gordon a assuré le spectacle. L’international anglais de 23 ans est apparu à l’entraînement ce jeudi avec des égratignures au nez, au menton et à la main. Normal, il s’est cassé la binette à VTT lors d’une sortie – visiblement épineuse – des Three Lions. Heureusement, plus de peur que de mal, pour celui qui n’a joué que 6 minutes depuis le début de l’Euro. Désormais, il a encore plus une dégaine d’un enfant de 4 ans.

Anthony Gordon fell off a bike at the England camp 🤕#Euro2024 pic.twitter.com/iur2jKsEv5 — BBC Sport (@BBCSport) June 27, 2024

55€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les 8es de finale de l’Euro !