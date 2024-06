William Saliba « n'a pas peur de la Belgique »

Cap sur les huitièmes.

Après 36 heures de repos avec leurs familles, les Bleus ont mis le cap sur les huitièmes de finale et la rencontre face à la Belgique. En conférence de presse à la Home Deluxe Arena, à Paderborn, William Saliba a parlé d’une « très bonne équipe avec de très bons joueurs qu’on ne va pas prendre de haut » pour évoquer les Diables Rouges. Le défenseur a également répondu à Wout Faes : « Nous aussi, on n’a pas peur de la Belgique. On n’a peur de personne. S’il n’a pas peur de nous, tant mieux pour lui, on verra lundi et on va tout faire pour gagner (…) Même s’ils ne nous craignent pas, je ne suis pas sûr que ça leur fait plaisir de jouer face à nous. »

Le Gunner a tout de même évoqué Jérémy Doku, « l’un des meilleurs dribbleurs d’Europe » après avoir rappelé qu’il « n’y avait pas beaucoup de défenseurs qui aimaient jouer contre Romelu Lukaku ». Saliba ne s’est pas non plus montré inquiet sur l’ambiance au sein du groupe : « Je peux vous confirmer qu’on est toujours des potes. Tout le monde veut jouer, ce n’est pas parce qu’il y en a qui ne démarrent pas qu’ils vont perturber le groupe, tout le monde a un bon état d’esprit. » Et s’il s’est dit content de ne pas avoir vu l’équipe encaisser beaucoup de buts, il n’a pas caché que les Bleus allaient devoir faire mieux offensivement, dans le jeu mais aussi sur les coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel il pense pouvoir « mieux faire ».

Il peut toujours demander des conseils à Samuel Umtiti.

