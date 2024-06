Dayot Upamecano : « J’ai gagné en confiance  »

Une charnière bien installée.

C’était la journée des défenseurs centraux, ce jeudi à Paderborn. Après William Saliba, son compère Dayot Upamecano s’est présenté devant la presse, à quatre jours du huitième de finale contre la Belgique. « Ce sont des voisins, ils vont vouloir nous battre », a-t-il lancé. Avant d’être interrogé sur Romelu Lukaku, le client qu’il aura à gérer lundi prochain : « On le connaît, on sait de quoi il est capable sur un terrain. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne, mais il ne joue pas tout seul. On joue contre la Belgique, pas seulement contre Lukaku, donc on ne va pas se focaliser que sur lui, même si on sait que c’est une arme dangereuse. »

Avec 23 sélections au compteur, Upamecano commence à prendre de l’expérience et réalise un début d’Euro plutôt convaincant, malgré le penalty concédé contre la Pologne. « Plus jeune, je cogitais après mes erreurs. Maintenant non, a-t-il expliqué. J’essaie de passer à la prochaine action, je me dis que c’est fait et qu’il faut se remettre dedans parce que ça peut aller vite. […] Je suis bien accompagné par William et Mike derrière qui nous pousse. J’ai gagné en confiance, c’est aussi grâce au coach. » Mais alors, peut-on tout de même être inquiet pour la rencontre à venir, en raison de l’inefficacité offensive des Bleus ? « Libre à vous de dire ce que vous voulez, je vous dis que l’équipe va bien et qu’on veut aller le plus loin possible. On a eu des occasions sur les trois matchs, je suis persuadé qu’on va faire mieux. »

Un 0-0 et une qualification aux tirs au but, ça passe aussi.

