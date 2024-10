Upamecano forfait avec les Bleus, Badé le remplace

La tuile.

Dayot Upamecano est forfait pour le rassemblement des Bleus. Touché à l’ischio-jambier droit dimanche face à Francfort, le défenseur central du Bayern Munich a passé une IRM, qui a révélé une lésion musculaire. Le Français, buteur lors de cette rencontre qui s’est soldée sur un nul spectaculaire (3-3), tout comme Michael Olise et Hugo Ekitike, était sorti à la 89e minute dimanche. Le staff tricolore a décidé d’appeler Loïc Badé pour le remplacer.

Dayot Upamecano will not travel to the national team today and will miss France's upcoming two games. Tests have revealed a hamstring injury that requires a period of rest [@lequipe] pic.twitter.com/2lZeMc76fr

