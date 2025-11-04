La compo du PSG, avec Dembélé titulaire

Le choix du chef.

Luis Enrique a choisi de titulariser Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayern Munich. L’international français était attendu sur le banc après sa petite gêne à la cuisse à Lorient, mais débute la rencontre. Tout comme Fabián Ruiz, fraîchement revenu de blessure. João Neves débute sur le banc. Désiré Doué, blessé, et Illia Zabarnyi, suspendu, sont absents du groupe. Le PSG a remporté ses six derniers matchs de Ligue des champions, mais a perdu ses quatre dernières rencontres face au Bayern en Ligue des champions.

La composition du PSG contre le Bayern Munich :

Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

De son côté, le Bayern Munich de Vincent Kompany part avec une attaque à quatre têtes, sans surprise : Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz et Serge Gnabry.

