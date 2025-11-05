Kompany élogieux avec Upamecano

Il n’est pas Bavarois en compliments, le Vincent.

Vincent Kompany a commenté la victoire de son Bayern Munich au Parc des princes (2-1), la quatrième victoire d’affilée du Bayern en France, la seizième victoire de la saison des Bavarois. « Ce type de match se joue sur un fil. Il y a trois ou quatre moments où si on perd le deuxième ballon…, a-t-il commenté à L’Équipe. Chaque fois qu’on a joué contre le PSG jusqu’à présent, ça a basculé sur ces moments. Le PSG joue toujours avec une intensité incroyable, avec un pressing énorme. Nous aussi. Ça se joue sur quelques situations de récupération. Le collectif bénéficie du talent individuel. »

« Quand deux équipes s’affrontent à un tel niveau, ça peut faire un feu d’artifice »

Par la suite, l’ancien défenseur central a couvert d’éloges ses joueurs, au premier rang desquels Dayot Upamecano. « Sans Upamecano qui gagne ses duels, ou Laimer qui mène sa bataille avec Barcola, c’est impossible de survivre dans ce genre de match. La leçon, c’est que quand deux équipes s’affrontent à un tel niveau, ça peut faire un feu d’artifice mais on ne sait pas dans quel sens ça peut tourner. »

Le foot de zinzins.

