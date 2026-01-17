Un président brésilien accusé d'avoir détourné des millions

Il n’y a pas qu’en France qu’on coupe des têtes. Au Brésil, le président du club de São Paulo a été mis à la portão. Julio Casares, au club depuis 2020, est sous le coup d’une enquête policière pour détournements de fonds. Onze millions de reais (environ deux millions d’euros) manquent dans les caisses du club, indique l’AFP.

Le bonhomme aurait piqué dans la caisse et effectué des retraits avec le compte du club. Le conseil délibératif de l’équipe de Lucas Moura a largement voté en faveur de son départ. São Paulo démarre son championnat à la fin du mois de janvier, contre Flamengo.

Apuração - Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 16/01/2026: https://t.co/XAAIGU2toQ pic.twitter.com/RBvaJkN5Gk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 17, 2026

Hernán Crespo, l’entraîneur, a du boulot.

