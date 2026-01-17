S’abonner au mag
  • Brésil
  • São Paulo FC

Un président brésilien accusé d'avoir détourné des millions

UL
Un président brésilien accusé d'avoir détourné des millions

Il n’y a pas qu’en France qu’on coupe des têtes. Au Brésil, le président du club de São Paulo a été mis à la portão. Julio Casares, au club depuis 2020, est sous le coup d’une enquête policière pour détournements de fonds. Onze millions de reais (environ deux millions d’euros) manquent dans les caisses du club, indique l’AFP.

Le bonhomme aurait piqué dans la caisse et effectué des retraits avec le compte du club. Le conseil délibératif de l’équipe de Lucas Moura a largement voté en faveur de son départ. São Paulo démarre son championnat à la fin du mois de janvier, contre Flamengo.

Hernán Crespo, l’entraîneur, a du boulot.

Un international brésilien a un problème cardiaque

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 24h
81
40
30
Revivez PSG-Lille (3-0)
Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!