S’abonner au mag
  • Brésil
  • São Paulo FC

Accusé de détournement de fonds, le président du São Paulo FC se retire

JE
Accusé de détournement de fonds, le président du São Paulo FC se retire

Avait-il vraiment le choix ? Mercredi, Júlio Casares a annoncé sa démission de la fonction de président du São Paulo FC. Ainsi, Casares, accusé d’avoir détourné des millions (11 millions de réaux soit environ deux millions d’euros) prend les devants avant le vote de l’assemblée générale du club concernant sa destitution. Le week-end dernier, sa révocation avait déjà été ratifiée en première instance par le Conseil délibératif.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Aucune trace de mea culpa

Dans son post Instagram, Casares continue de clamer son innocence et souligne que sa démission « ne constitue pas un aveu, une reconnaissance de culpabilité ou une validation des accusations portées ». Il explique vouloir avant tout « préserver » sa santé et « protéger » sa famille.

Pour ça, il y a les Émirats.

Un président brésilien accusé d’avoir détourné des millions

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!