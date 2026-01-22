Accusé de détournement de fonds, le président du São Paulo FC se retire

Avait-il vraiment le choix ? Mercredi, Júlio Casares a annoncé sa démission de la fonction de président du São Paulo FC. Ainsi, Casares, accusé d’avoir détourné des millions (11 millions de réaux soit environ deux millions d’euros) prend les devants avant le vote de l’assemblée générale du club concernant sa destitution. Le week-end dernier, sa révocation avait déjà été ratifiée en première instance par le Conseil délibératif.

Aucune trace de mea culpa

Dans son post Instagram, Casares continue de clamer son innocence et souligne que sa démission « ne constitue pas un aveu, une reconnaissance de culpabilité ou une validation des accusations portées ». Il explique vouloir avant tout « préserver » sa santé et « protéger » sa famille.

Pour ça, il y a les Émirats.

Un président brésilien accusé d’avoir détourné des millions