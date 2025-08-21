Lucas Moura au rendez-vous en Libertadores

Lucas court toujours !

L’ancien « Bip Bip » du PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa Libertadores avec São Paulo mercredi. Il a apporté sa contribution en entrant à l’heure de jeu et en transformant le premier tir au but de la séance fatidique contre l’Atlético Nacional (1-1, 4-3 TAB). Lucas Moura a une revanche à prendre puisque l’an passé, il avait raté un penalty lors de l’élimination de son équipe en quarts face à Botafogo, futur vainqueur.

GLÓRIA A DEUS!!! Mais uma noite que vai ficar marcada. Obrigado JESUS por poder vivenciar isso. Seguimos! 🙌🏽💪🏽🔴⚪️⚫️ #Classificados #Libertadores pic.twitter.com/DKhcNXjmvq — Lucas Moura (@LucasMoura7) August 20, 2025

Le Racing, le Velez Sarsfield, Flamengo et Estudiantes sont également qualifiés. Trois places restent à attribuer pour compléter le plateau des quarts de finale : Palmeiras et Botafogo – qui retrouvera São Paulo en cas de qualif – sont en ballottage favorable, mais River Plate doit encore faire le boulot la nuit prochaine contre le Club Libertad (0-0 à l’aller).

Boca n’a pas ce problème là grâce à son élimination dès les tours de qualification il y a six mois.

