S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Un international brésilien a un problème cardiaque

UL
Un international brésilien a un problème cardiaque

Il regarde trop jouer sa sélection.

L’international brésilien Oscar a un problème cardiaque. Il l’a découvert lors de tests physiques réalisés avec son club, le São Paulo FC. Le milieu de 34 ans s’est rendu à l’hôpital dans la foulée. Le club a commenté son état de santé, parlant d’une « complication cardiaque ». « Le joueur a ensuite été transporté à l’hôpital, où son état est actuellement stable et où il reste sous observation pour des examens complémentaires visant à préciser le diagnostic », a précisé son club dans un communiqué. Après huit ans à gagner beaucoup d’argent en Chine, l’ancien de Chelsea est revenu l’hiver dernier dans son club formateur. Il n’a joué que six fois depuis, après plusieurs blessures aux ischios, à la cuisse, et un peu partout dans le corps. São Paulo FC est huitième du championnat brésilien.

Zlatan le connaît.

Le Brésil tient son nouveau sélectionneur

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!