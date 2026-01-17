Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne

Saint-Étienne 1-0 Clermont

But : Boakye (55e)

Une passe décisive, une vraie ! Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Clermont à domicile sur la plus courte des marges grâce à un joli service de Lucas Stassin pour Augustine Boakye : peu avant l’heure de jeu et alors que le score était encore vierge, l’attaquant (qui avait gâché une belle occasion avant la mi-temps) a sorti une talonnade inspirée profitant à son partenaire.

Les Verts sur le podium

Ce succès, obtenu malgré les sifflets du Chaudron entendus au terme d’une première période ratée et des situations adverses dangereuses (Yoann Salmier, Ilhan Fakili ou Yuliwes Bellache), permet aux Verts de monter sur le podium tout en revenant à sept points du leader (Troyes, qui s’est imposé contre Reims). Une excellente opération, qui doit beaucoup à Gautier Larsonneur… et à un simple talon.

⚽️ Les Verts ouvrent le score grâce à Augustine Boakye après une action dans les petits espaces.#ASSECF63 💚 1-0 ⚫️pic.twitter.com/ENTxfR3ydv https://t.co/BZ0jAFxokq — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) January 17, 2026

