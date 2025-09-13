Grâce à Stassin, Sainté gagne à Clermont et reprend la première place

S’abonner au mag
Grâce à Lucas Stassin, Sainté gagne à Clermont et reprend la première place

Clermont 1-2 Saint-Étienne

Buts : Camblan (43e) pour Clermont // Boakye (52e) & Stassin (62e) pour Sainté

Mais qu’est-ce que Lucas Stassin fout encore là ?

Révélation de la saison dernière du côté de Saint-Étienne (douze buts en Ligue 1), l’attaquant belge de 20 ans est toujours un joueur de l’ASSE malgré la descente en Ligue 2 des Verts et des sollicitations cet été. Et en attendant de trouver une porte de sortie – en janvier ? –, le buteur fait gagner Sainté.

Entré à la pause ce samedi soir, Stassin a inscrit en renard le pion de la victoire (1-2) sur la pelouse de Clermont (62e), lui qui avait déjà été à la passe sur l’égalisation d’Augustine Boakye (52e) pour répondre à l’ouverture du score de la recrue clermontoise Axel Camblan (43e). Grâce au premier but de la saison pour « Afou », l’ASSE est leader du championnat.

Et sûrement pas la dernière.

