Grâce à Stassin, Sainté gagne à Clermont et reprend la première place

- Ligue 2
- J5
- Clermont-Saint-Étienne (1-2)
Grâce à Lucas Stassin, Sainté gagne à Clermont et reprend la première place
Clermont 1-2 Saint-Étienne
Buts : Camblan (43e) pour Clermont // Boakye (52e) & Stassin (62e) pour Sainté
Mais qu’est-ce que Lucas Stassin fout encore là ?
Révélation de la saison dernière du côté de Saint-Étienne (douze buts en Ligue 1), l’attaquant belge de 20 ans est toujours un joueur de l’ASSE malgré la descente en Ligue 2 des Verts et des sollicitations cet été. Et en attendant de trouver une porte de sortie – en janvier ? –, le buteur fait gagner Sainté.
Entré à la pause ce samedi soir, Stassin a inscrit en renard le pion de la victoire (1-2) sur la pelouse de Clermont (62e), lui qui avait déjà été à la passe sur l’égalisation d’Augustine Boakye (52e) pour répondre à l’ouverture du score de la recrue clermontoise Axel Camblan (43e). Grâce au premier but de la saison pour « Afou », l’ASSE est leader du championnat.
