ASSE : Stassin, l’homme qui les rend Afou !

Dans ce derby le plus long, un nom a permis aux plus de 40 000 âmes présentes d’exulter : Lucas Stassin. Auteur des deux buts stéphanois, qui ont permis aux siens de s’octroyer le 126e derby rhônalpin de l’histoire (2-1) face à l’Olympique lyonnais, l’attaquant belge est passé par toutes les émotions. À l’arrivée, il est celui qui, outre la très sérieuse performance collective des hommes d’Eirik Horneland, a permis à son équipe de marquer deux fois pour battre son ennemi juré pour la première fois depuis cinq ans et demi, et de se relancer dans la course aux barrages. Déjà aimé de Geoffroy-Guichard après une phase d’adaptation définitivement derrière lui et un statut de recrue la plus chère du club difficile à gérer à seulement 20 piges, Stassin prend dorénavant une nouvelle dimension. Plus qu’Alexander Søderlund ou que Robert Berić à leur époque, le môme de la région wallonne s’est érigé en véritable rock star du Forez. Sainté tient son homme maintien, qui n’est pas près d’oublier cette folle soirée du 20 avril 2025.

Carton rouge annulé, doublé dans la foulée

Comme face au PSG, elle a débuté sur les chapeaux de roues avec une ouverture du score dès la 10e minute, sur un bon service du soldat Léo Pétrot. Et puis tout aurait brutalement pu s’arrêter pour le phénomène Stassin, rattrapé par sa propre fougue et sa jeunesse. Le jeunot et sa semelle maladroite se sont emportés sur Corentin Tolisso, plus habitué à donner de coups qu’à en recevoir (Fabien Lemoine s’en souvient par cœur), en lui écrasant littéralement le tendon. Pas d’hésitation d’abord pour François Letexier, qui exclut le Belge.

Mais la confiture de fraise a été enlevée de la biscotte par une VAR capricieuse, puisqu’elle a déjugé le meilleur arbitre du monde 2024 de la prestigieuse IFFHS. Lucas Stassin réagit : « Je suis un peu étonné qu’il me mette le rouge direct, Je pensais prendre jaune parce que c’est vrai que j’arrive en retard. Mais je ne voulais pas lui faire mal, il protège bien la balle avec sa cheville. Ce n’était pas mon intention de le blesser en tout cas », a-t-il commenté aux micros de DAZN. Bon, très rouge orangé tout ça, d’autant plus avec la sortie sur civière de Tolisso, mais finalement jaune. Jaune, comme cet avertissement donné au public stéphanois et plus particulièrement à l’auteur de ce lancer de projectile sur la tête d’un assistant, forçant à une longue interruption, proche de priver tout le peuple vert de la prestation XXL de son chouchou « Afou ».

Un Doliprane puis l’ivresse

En effet, le saint paracétamol ingurgité par Monsieur Rahmouni a relancé les débats entre les cités minière et lumière. Cette dernière a continué de vivre dans la lanterne du jeune ouvrier Stassin, pour le guider vers le chemin du doublé. Un but qu’il s’est crée tout seul depuis le rond central, jusqu’à cette frappe enroulée laissant une nouvelle fois Rémy Descamps pantois (66e). Un but pour la Nord, un autre pour la Sud, et Geoffroy-Guichard s’est enivré de bonheur. « Je suis content d’avoir donné aux supporters ce qu’ils méritent. Ils sont hyper importants ces trois points en plus, je suis trop heureux. » Ces mots, tout supporter stéphanois espère les entendre encore lors des quatre derniers matchs de la saison (Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse), jusqu’à un maintien toujours incertain. Avec sept pions en autant de matchs et douze au compteur, le nouvel homme maintien de l’ASSE ne compte pas s’arrêter là.

