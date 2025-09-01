Le Paris FC tente d'attirer Lucas Stassin

Proche du but.

Le Paris FC n’a pas encore terminé son mercato. Après la signature de Pierre Lees-Melou jeudi, le club parisien aimerait enregistrer l’arrivée de Lucas Stassin. Selon les informations de L’Équipe, le club francilien aurait formulé une proposition de 26 M€ + 3 M€ de bonus à Saint-Étienne. Le PFC serait même parvenu à se mettre d’accord avec le buteur belge de 20 ans, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.

Saint-Étienne dur en affaires

Si le 9 des Verts change de crémerie et s’installe dans la capitale, Stéphane Gilli aura l’embarras du choix. Lors de ce mercato estival, le Paris FC s’est déjà offert Willem Geubbels pour environ 9 millions tandis que l’international ivoirien Jean-Phillipe Krasso, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 réalisations, est toujours là. Mais selon les dernières informations, l’ASSE est encore loin d’un accord avec le PFC. Pour anticiper un éventuel échec de ce dossier, le club détenu par la famille Arnault étudie d’ores et déjà d’autres pistes.

Et au sujet de la défense ?

