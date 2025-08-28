C’est fait : Pierre Lees-Melou est au Paris FC

Un délicieux Paris-Brest.

Grand artisan de l’épopée historique des Ty-Zefs en Ligue des champions la saison dernière, Pierre Lees-Melou quitte le ciel gris de la Bretagne pour l’air pollué de la capitale. Ce jeudi, l’ancien métronome du milieu de terrain brestois a signé au Paris FC jusqu’en 2027.

Le pari du PFC

Tout proche de rejoindre le Stade rennais au mercato estival 2024, Lees-Melou était resté à Brest pour continuer à écrire la belle histoire commencée par la formation d’Éric Roy. L’Olympique lyonnais l’avait aussi contacté cet été. Sans succès. Après toutes ces rumeurs, « PLM » a donc finalement jeté son dévolu sur le promu parisien à la toute fin du mercato. Chez le nouveau joujou de la Ligue 1, le joueur de 32 ans évoluera aux côtés des talentueux Maxime Lopes et Ilan Kebbal au milieu de terrain.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 🇫🇷 Pierre Lees-Melou, milieu de terrain expérimenté, signe au Paris FC jusqu’en 2027 🫡 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/5O4033b2iJ — Paris FC (@ParisFC) August 28, 2025

La Ligue des talents, la vraie.

Direction Paris pour Pierre Lees-Melou ?