Direction Paris pour Pierre Lees-Melou ?

Allez, cette fois-ci, c’est la bonne !

L’Olympique lyonnais était proche de s’offrir les services de Pierre Lees-Melou, c’est finalement le Paris FC qui est en passe de signer le milieu de terrain de 32 ans après avoir trouvé un accord avec Brest, selon les informations de L’Équipe. Le président du PFC Pierre Ferracci avait annoncé ce dimanche sur RMC attendre encore « trois quatre » recrues dans la semaine. On imagine donc le Brestois faire partie du lot.

Plus qu’une question de contrat

Après son transfert raté à Rennes en 2024, le capotage de celui à l’OL cet été, le joueur lié à Brest jusqu’en 2027 est encore une fois proche de faire ses adieux à la Bretagne, lui qui ne cachait pas ses envies de départ depuis un certain temps. Il ne reste plus qu’à trouver un accord contractuel entre le joueur et le club de la capitale, rapporte le quotidien sportif.

De quoi renflouer les caisses de Brest ?

