Il en a gros sur la patate.

Après le revers du Stade brestois à Toulouse (2-0), Éric Roy a sorti les griffes. L’entraîneur du SB29 est apparu fataliste au sujet du mercato en conférence de presse d’après-match : « On m’a dit qu’on n’avait pas de moyens, a répondu le technicien niçois. J’ai vu qu’on avait l’antépénultième budget. Donc, a priori, c’est vrai qu’on n’a pas de moyens. »

« C’est malheureusement l’état dans lequel le club se trouve »

Malgré l’arrivée de Joris Chotard pour 4 millions d’euros pour remplacer Madhi Camara, et celle de Júnior Díaz en défense, ou encore le prêt du portier Radosław Majecki, Roy est tout sauf satisfait, mais sait qu’il ne peut pas espérer plus. « Je suis étonné quand même qu’on ait un budget inférieur à Metz, qui arrive de Ligue 2, alors qu’on sort de la Ligue des champions, poursuit-il. Mais bon, c’est malheureusement l’état dans lequel le club se trouve. » Si le SB29 a touché 52 millions d’euros grâce à son épopée en Ligue des champions la saison dernière, le budget des Brestois ne s’élève qu’à 35 millions d’euros.

Il faudra encore des miracles de Gregory Lorenzi.

