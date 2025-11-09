S’abonner au mag
Roberto De Zerbi : « On sait jouer au foot, mais... »

FC
Roberto De Zerbi : « On sait jouer au foot, mais...<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Belle réaction, même s’il n’y avait pas vraiment d’opposition.

Englué dans une spirale négative (une seule victoire et trois défaites en cinq rencontres, toutes compétitions confondues), l’Olympique de Marseille a signé une victoire facile devant un faible Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Ce qui a visiblement soulagé Roberto De Zerbi, apparu plutôt satisfait au micro de Bein Sports : « Cela a été trois semaines très difficiles, on n’a pas bien joué contre Angers et l’Atalanta. On a mieux joué les autres matchs, mais on a eu moins que ce que l’on méritait et on a manqué de chance. On est partis septièmes et on est maintenant premiers, il faut le rappeler. Je suis ravi du jeu proposé, j’ai pris du plaisir avec des joueurs de qualité. »

Et l’entraîneur italien de poursuivre, en défendant son équipe : « On sait jouer au foot, mais on n’y arrive pas tout le temps. C’était quasi la même équipe que contre Angers, mais cela arrive de mal jouer. L’équipe est forte, il faut comprendre l’aspect physique. Je veux garder la balle et être rapide dans le jeu, comme aujourd’hui. » En face, Éric Roy a évidemment tenu un autre discours en pointant les manques de ses joueurs. « Depuis le début du championnat, on commet trop d’erreurs grossières qui coûtent cher, a ainsi pointé le coach des Bretons. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut les gommer. Sinon, on se tire une balle dans le pied à chaque partie. »

Et sans pouvoir marcher, on tombe en deuxième division.

Les tops et les flops de Marseille-Brest

