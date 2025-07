Pierre-Lees Melou intéresserait grandement l’Olympique lyonnais

Un parrain du Vrai Foot Day pour un club qui a frôlé le monde amateur, ça a du sens.

Il y a des choses qui se perdent, Nantes qui va peut-être garder un coach plus de six mois, maintenant l’OL qui piste des joueurs intéressants à des prix pas très élevés. Ça commence à faire beaucoup de traditions qui se perdent dans notre Ligue 1 bien aimée. En effet, selon L’Équipe, Lyon serait grandement intéressé par… Pierre Lees-Melou. Une piste que l’on n’aurait bien évidemment pas imaginée sous l’OL de Textor, obnubilé par les achats à 20 millions, mais qui devient possible dans un monde de restriction budgétaire.

L’achat après le dégraissage

Les Lyonnais poursuivent toujours leur dégraissage. Jordan Veretout va sûrement partir découvrir le Qatar tandis que Nemanja Matić ne sera sûrement pas retenu, compte tenu d’un salaire beaucoup trop important. Matthieu Louis-Jean, qui va pouvoir retrouver son travail après le départ de Textor, a donc décidé d’agir intelligemment en faisant ressortir le nom de Lees-Melou. À 32 ans, c’est l’occasion pour le Brestois de rejouer la Coupe d’Europe, après une année folle en Ligue des champions.

PLM, sur l’axe PLM, ça a aussi du sens.

