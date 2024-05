Pierre Lees-Melou n'a pas compris ses dirigeants

Pas de langue cachée dans sa poche.

Interrogé par L’Équipe au sujet de la merveilleuse saison de Brest, les Bretons étant qualifiés en Coupe d’Europe pour la première fois de leur histoire, Pierre Lees-Melou n’a pas caché sa joie… Sans oublier d’en placer une pour les médias, qu’il ne semble pas considérer comme des partenaires : « On a vu que ça faisait chier certains journalistes de voir Brest aussi haut. C’est vrai que ce n’est pas sexy, mais on s’en fout un peu. » Celui qui a été nommé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 est également revenu sur son faux transfert au Stade rennais, lui qui aurait pu rejoindre le voisin cet hiver. Et visiblement, le joueur en a gardé une certaine amertume : « Ç’a été une période un peu compliquée. Je n’ai pas bien compris certains comportements, du président (Denis Le Saint) et du directeur sportif (Grégory Lorenzi). On en a discuté, on n’était pas forcément d’accord. Il y a encore des zones d’ombre. Quand un président veut vous bloquer, vous n’avez pas le choix. Les choses ont été faites maladroitement. »

Et le milieu de terrain de continuer : « Le président s’est exprimé le jour du match (contre Montpellier, 2-0, le 14 janvier), deux jours avant le rendez-vous qui était prévu, en disant que j’étais intransférable. À quoi sert un rendez-vous si la décision est déjà prise ? Dans les discussions, il y a eu des maladresses. » Face à ce constat, l’ancien de Dijon et Nice ou encore Norwich ne ferme pas la porte à un départ lors du prochain mercato estival. En témoignent ses propos, toujours dans les colonnes du quotidien : « Quand on arrive à 31 ans, on ne réfléchit pas comme à 25. J’ai une vie de famille, je ne suis pas très loin de la retraite. Je suis quelqu’un de réfléchi, je pense aussi à l’avenir. Le financier est un élément, même si je n’en fais pas une obsession. Personne ne peut cracher sur trois ou quatre fois son salaire (…) Il faut aussi que j’aie des propositions, ce qui n’est pas encore le cas. S’il y en a, on les étudiera, et moi seul prendrai ma décision. »

Un PLM en Ligue des champions avec les Ty-Zefs, ce serait pourtant tellement beau…