Grégory Lorenzi devrait quitter Brest

Sans doute l’une des meilleures améliorations de CV du pays depuis un an.

Le Stade brestois va disputer la Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire, peut-être même la Ligue des champions, et Grégory Lorenzi n’y est pas pour rien. Mais selon des informations partagées ce vendredi par L’Équipe, le directeur sportif du club breton devrait quitter le Finistère à la fin de cette saison.

Arrivé en tant que coordinateur sportif en 2016 juste après avoir mis fin à sa carrière de joueur au sein du club, il avait été nommé directeur sportif deux ans plus tard. Fort de cette qualification européenne historique avec Brest, son nom circulerait notamment à Nice, que Florent Ghisolfi va quitter (très probablement pour la Roma), mais aussi à Rennes, où Florian Maurice ne serait pas certain de continuer, et à Lens.

Attention à l’exode brestois.