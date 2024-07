Steve Mounié explique son choix de rejoindre la Bundesliga

Pouvoir claquer 30 buts par saison, ça ne se refuse pas.

Le choix a pu surprendre. Malgré la qualification de Brest en Ligue des champions, Steve Mounié a décidé de partir poursuivre sa carrière en Allemagne, du côté d’Augsbourg. « En étant libre en fin de saison, j‘avais une palette d’options. J’aurais pu signer dans les pays du Golfe, rester en Europe ou rester à Brest, a détaillé l’attaquant dans les colonnes du Télégramme, ce jeudi. Je me suis d’abord demandé ce que je voulais encore accomplir. La première question à laquelle il m’a fallu répondre a été de savoir si, à 30 ans, j’avais encore la force pour jouer dans un grand championnat et si je voulais faire un choix sportif ou financier. […] Ça a été d’abord le sportif, le financier en deux et le cadre de vie en trois. C’est comme ça que je raisonne. »

L’international béninois est également revenu sur le contexte qui l’a poussé à ne pas prolonger sur la rade, malgré une proposition du club. « Je suis rentré à Brest le lundi (1er juillet) pour récupérer mes papiers de fin de contrat. Greg (Grégory Lorenzi, le directeur sportif) n’était pas là, je ne l’ai vu que le mardi pour lui faire part de ma décision, a-t-il assuré. Il m’a alors demandé ce que j’aurais aimé. Je lui ai donné les détails de l’offre d’Augsbourg. Il a alors fait des calculs et m’a dit qu’il pouvait s’aligner sur la première année, me faire signer deux ans en acceptant de me laisser partir au bout d’un an dans un pays du Golfe. J’étais venu pour dire merci et au revoir et son offre m’a chamboulé. Sincèrement, j’ai hésité jusqu’au bout. » Mais la décision du joueur était prise. « Je ne me voyais pas trahir ma parole. J’ai toujours été honnête et droit à Brest, et j’ai toujours aimé ce club. J’aurais aimé qu’on me fasse ressentir la même chose, en faisant la meilleure offre que le club aurait pu faire dès le début. »

Un choix quand même un peu financier, donc.

