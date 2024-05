Terrible désillusion pour M'Baye Niang et Empoli

L’ancien Rennais est passé à un cheveu d’être le héros du jour.

Arrivé cet hiver à Empoli, M’Baye Niang avait tout fait lors de cet Udinese-Empoli décisif pour le maintien pour se faire adorer de ses tifosi. En convertissant un penalty (pas super bien frappé) à la 90e minute, l’international sénégalais pensait quasiment offrir le maintien aux Azzurri qui laissaient alors cette 18e place à leurs hôtes d’un jour. Le scénario était parfait, sauf que voilà : au bout du bout du temps additionnel, à la 90e+14, Lazar Samardzic convertit à son tour un penalty et permet à l’équipe coachée par Fabio Cannavaro d’obtenir un nul précieux (le dix-neuvième de la saison !). Conséquence : l’Udinese attaquera la dernière journée de Serie A en tant que premier non-relégable sur la pelouse de Frosinone, 15e mais seulement à deux points des Frioulans et à trois unités coéquipiers de Niang qui, eux, recevront la Roma.

M’Baye Niang. The man. The myth. @EmpoliFC are ahead very late in the game #UdineseEmpoli pic.twitter.com/m8mDYlE6nZ

— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 19, 2024